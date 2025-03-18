Турист на Байкале разбился насмерть, пытаясь перепрыгнуть узкую расщелину

Турист на Олхинском плато в районе Байкала в Иркутской области погиб, пытаясь перепрыгнуть узкую расщелину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Двое молодых людей и девушка прогуливались по скальнику «Витязь» и делали памятные фотографии.

«В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел, что поверхность скользкая. И слетел с 30-метровой высоты скальника», — отметили в МЧС.

В этот период, который называют межсезоньем, на некоторых участках все еще лежит снег. Он постоянно подтаивает, из-за чего образуется ледяная корка. Любители активного отдыха часто не соблюдают правила безопасности и идут на риск, прогуливаясь по обледенелым скалам.

«Даже однодневные пешие походы начального уровня без экстремальных восхождений требуют специального снаряжения, экипировки, а также физической подготовки», — рассказал начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев.

В МЧС России посоветовали обязательно зарегистрировать свой маршрут, следить за прогнозом погоды. Собираясь в поход, важно учитывать особенности местности, предупредили спасатели.

Ранее двое туристов пропали после лавины в ущелье Танадон в Северной Осетии. В последний раз лавина в этом районе сходила в конце 80-х годов.