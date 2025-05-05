Турист из Свердловской области пропал во время сплава по реке в Башкирии

Турист из Свердловской области упал с катамарана во время сплава по реке Малый Инзер в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета республики по ЧС.

Группа состояла из 12 отдыхающих. В госкомитете отметили, что команда не была зарегистрирована.

Отдыхающие расположились на трех катамаранах. Происшествие случилось после прохождения Айгирских порогов, 69-летний уралец упал с судна, его унесло течением. Пропавший был в каске и в спасательном жилете.

«Товарищи из группы пытались самостоятельно помочь мужчине, но из-за быстрого течения реки не успели. После они обратились за помощью к спасателям, которые оперативно приступили к поиску туриста», — заявили в госкомитете.

Поиски начали 4 мая, пока туриста не нашли.

Ранее в Бурятии турист сорвался со скалы при восхождении на пик Хулугайша в Тункинском районе. Мужчина выжил, но получил травмы.