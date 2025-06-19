Турагент из Петербурга получила четыре года колонии за обман клиентов на 13 млн рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в сфере туризма. Подсудимая признана виновной в 78 преступлениях по 11 эпизодам, сообщил peterburg2.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.

По данным следствия, с апреля 2021 года фигурантка предлагала через интернет и личные знакомства услуги по бронированию путешествий, отелей и оформлению виз по ценам ниже рыночных. При этом она изначально не собиралась выполнять свои обязательства.

Мошенница заключала фиктивные договоры, благодаря которым похитила у клиентов более 13 миллионов рублей. Злоумышленнице назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года и один месяц. Кроме того, осужденная должна выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.