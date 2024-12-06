Женщина отправилась в колонию за получение более 700 тысяч рублей пособия на вымышленных детей под Челябинском

Районный суд Челябинска огласил приговор женщине, которая получала государственные пособия на несуществующих детей. Жительницу Коркино отправили в колонию общего режима на четыре года, пишет сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным правоохранителей, в 2019 году фигурантка получила свидетельство о рождении двух девочек. Она заявила, что дети появились на свет в домашних условиях. Эти слова подтвердила подруга женщина, которая якобы принимала роды.

Мошенница собрала необходимые документы и оформила пособие в социальной защите. В общей сложности она незаконно получила 720 тысяч рублей.