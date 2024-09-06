Центробанк: 12 нелегальных финансовых компаний выявили в Кузбассе за первую половину 2024 года
Специалисты выявили 12 нелегальных финансовых организаций в Кемеровской области за первую половину 2024 года. Об этом сообщил «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Центробанка.
По данным регулятора, девять компаний незаконно использовали в названии слово «ломбард». Они выдавали посетителям займы под залог имущества.
Еще три фирмы осуществляли деятельность под вывесками микрокредитных учреждений и ломбардов. На самом деле соответствующий статус они не имели.
Стартовала Всероссийская акция «Для чего я помню 3 сентября»
Прием жителей по вопросам соблюдения законодательства прошел в Клину
Студенты-сироты автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья
Экскурсию про производству счетчиков ЖКХ провели для молодежи в Мытищах
Путин проведет оперативное совещание Совбеза 6 сентября
Открытый урок культуры безопасности провели в колледже «Подмосковье»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте