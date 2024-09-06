Центробанк: 12 нелегальных финансовых компаний выявили в Кузбассе за первую половину 2024 года

Специалисты выявили 12 нелегальных финансовых организаций в Кемеровской области за первую половину 2024 года. Об этом сообщил « Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу регионального отделения Центробанка.

По данным регулятора, девять компаний незаконно использовали в названии слово «ломбард». Они выдавали посетителям займы под залог имущества.

Еще три фирмы осуществляли деятельность под вывесками микрокредитных учреждений и ломбардов. На самом деле соответствующий статус они не имели.