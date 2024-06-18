Центр Казани затопило из-за ливня

В ночь на 18 июня на Казань обрушился сильнейший ливень, грохотал гром, сверкали молнии и пошел град. Городские улицы затопило за пару часов, сообщил РЕН ТВ .

Потоки воды смыли на своем пути все незакрепленные предметы. Уровень воды в некоторых местах достиг метра, в итоге некоторые легковые автомобили и автобусы заглохли. Движение транспорта в Казани практически парализовало.

Из-за того, что ливневки не справились с таким количеством осадков, под водой скрылись подземные переходы и подвалы. Из расположенных на цокольных этажей заведений эвакуировали людей.

Затопило, по данным портала Prokazan, улицы Дзержинского возле парка «Черное озеро», Баумана, а также территорию около ТЦ «Кольцо». Город, уточнил сайт Inkazan, встал в шестибалльных пробках.

Жителей и гостей региона предупреждали о грозовом фронте с ливнями и порывистым ветром, который шел на республику. В Татарстане объявили штормовое предупреждение до 21:00 19 июня.

Аварийные службы приступили к устранению последствий непогоды. По предварительным данным, пострадавших нет.