Труп мужчины в синей кофте обнаружили в Москве-реке на западе столицы

Источник 360.ru: в Дорогомилово нашли труп мужчины в Москве-реке

В столичном районе Дорогомилово недалеко от Шелепихинской набережной обнаружили труп мужчины в Москве-реке. О ЧП сообщил источник 360.ru.

На вид погибшему около 25-30 лет. Одет в коричневые джинсы и синюю кофту с капюшоном, уточнил собеседник 360.ru.

На место вызвали бригаду скорой и наряд полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.