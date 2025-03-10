Труп мужчины обнаружили на пепелище частного дома в Нижегородской области

Смертельный пожар произошел в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, огонь охватил частный дом в поселке Приречный. Пламя распространилось на площади 82 квадратных метра.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Личность погибшего устанавливается. Предварительная причина возгорания — неисправность печеного отопления.

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