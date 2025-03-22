Труп мужчины нашли на станции метро «Авиамоторная»

Тело мужчины обнаружили около рельсов на станции «Авиамоторная» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Труп обнаружили сегодня примерно в 6:40. Подробности случившегося пока неизвестны.

«МЦД Авиамоторная, на станции около рельсов труп мужчины», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее пассажир метрополитена упал на пути на станции «Белорусская» и погиб. Из-за случившегося возник сбой на зеленой ветке.

Движение составов приостановили от «Сокола» до «Новокузнецкой» на Замоскворецкой линии. В обратном направлении поезда шли с увеличенным интервалом. Движение по стандартному графику восстановили в метро в то же утро.