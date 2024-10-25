Трубу с горячей водой прорвало в доме на северо-западе Москвы

Трубу с горячей водой прорвало в жилом доме рядом со станцией метро «Пятницкое шоссе» на северо-западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил в источник в экстренных службах.
Из-за этого в электрощитке произошло короткое замыкание, в результате сейчас обесточены четыре квартиры. На место направились экстренные службы, дополнительная информация по делу уточняется.
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