Тротуар возле дома на 1-й Стекольной улице в Москве затопило кипятком из-за аварии

Трубу с кипятком прорвало на 1-й Стекольной улице на юге Москвы. В результате горячей водой затопило тротуар возле одного из домов, сообщил источник 360.ru.
По его данным, ЧП произошло возле дома № 7, строение 8а. На место прибыли городские службы.
Все обстоятельства случившегося уточняются. Информация о пострадавших из-за происшествия не поступала, добавил собеседник 360.ru.
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