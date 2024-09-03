Сегодня 16:27 Троллейбус сбил женщину в Ижевске
Женщина попала под колеса троллейбуса на улице Дзержинского в Ижевске. Об этом сообщил сайт
udm-info.ru со ссылкой на первый отдел ГАИ по республике.
По предварительным данным, водитель троллейбуса не заметил женщину, которая пересекала дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. Пострадавшая получила различные травмы.
Отмечается, что вместе с ней на электросамокате ехал пассажир, он не пострадал.
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