Троллейбус сбил женщину в Ижевске

Женщина попала под колеса троллейбуса на улице Дзержинского в Ижевске. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на первый отдел ГАИ по республике.

По предварительным данным, водитель троллейбуса не заметил женщину, которая пересекала дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее. Пострадавшая получила различные травмы.

Отмечается, что вместе с ней на электросамокате ехал пассажир, он не пострадал.

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