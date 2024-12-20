Тройная авария произошла в Ижевске

Утром 19 декабря в столице Удмуртии случилось дорожное происшествие на улице Воровского. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на Отдел Госавтоинспекции УМВД по Ижевску.

По данным издания столкнулись три легковых автомобиля. Это случилось напротив дома № 127.

Выявлено, что 56-летний водитель Lada Largus при повороте налево не пропустил встречный Mercedes. В результате столкновения немецкую машину отбросило на припаркованную «Ниву».

В ДТП пострадала пассажирка Lada Largus. Ей была оказана разовая медицинская помощь.