Троим нижегородцам вынесут приговор за массовую драку на улице Почаинской

Три человека, включая одного несовершеннолетнего, обвинили в хулиганстве в Нижнем Новгороде. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел еще в августе прошлого года на улице Почаинской. Трое мужчин, которые ранее не знали потерпевшего, напали на него и нанесли ему телесные повреждения.

В ходе расследования выяснилось, что это не первый случай нападения на одиноких мужчин в центральной части города. В данном случае нападение на мужчину, который только покинул кафе, предотвратили два повара заведения. Потерпевший получил серьезные травмы: повреждение почки и потерю трех зубов.

Задержанные находятся под арестом. Их уголовные дела передали в суд.