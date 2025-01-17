Сегодня 15:39 Троих жителей Сахалина задержали по делу о похищении мужчины Фото: РИА «Новости»
Правоохранители задержали троих жителей Сахалина, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщила «
Свободная пресса» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, мотивом фигурантов стал давний конфликт. Заранее договорившись, приятели поместили оппонента в автомобиль и увезли в лесной массив. После потерпевшего закрыли в квартире в поселке Вахрушев.
Похищение сопровождалось избиением мужчины. Возбуждено уголовное дело.
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