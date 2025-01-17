Троих жителей Сахалина задержали по делу о похищении мужчины

Правоохранители задержали троих жителей Сахалина, подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, мотивом фигурантов стал давний конфликт. Заранее договорившись, приятели поместили оппонента в автомобиль и увезли в лесной массив. После потерпевшего закрыли в квартире в поселке Вахрушев.

Похищение сопровождалось избиением мужчины. Возбуждено уголовное дело.