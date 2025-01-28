Троих мужчин арестовали по делу об ограблении и похищении подростка в Петербурге

Суд избрал меру пресечения троим мужчинам, обвиняемым в ограблении и похищении 15-летнего подростка в петербургском Колпино. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций города.
По версии следствия, 22 января фигуранты ворвались в квартиру, где подросток находился с 17-летней знакомой. У молодых людей забрали дорогостоящие гаджеты, деньги и пневматический пистолет.
Впоследствии юношу посадили в машину и увезли к станции «Фарфоровская». Злоумышленники потребовали передать им 400 тысяч рублей, после чего высадили заложника.
Мужчин заключили под стражу до 23 марта. Расследование продолжается.
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