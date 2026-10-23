Троих человек спасли из горящей квартиры в Приозерске

В Приозерске Ленинградской области спасатели вывели троих человек из горящей трехкомнатной квартиры на улице Ленина. Еще 15 жителей дома эвакуировались самостоятельно, сообщила «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу «Леноблпожспаса».

Возгорание на первом этаже произошло в ночь на 23 октября. Пламя охватило 12 квадратных метров в комнате и шесть квадратных метров на кухне.

Огнеборцы вывели двоих человек по маршевой лестнице, еще одного спустили по трехколенной. Причины происшествия выясняют специалисты.