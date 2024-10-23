Трое жителей Тюменской области стали фигурантами дела из-за кражи двух тонн зерна под Курганом

Крупная кража зерна произошла на складах в Шатровском округе Курганской области. В причастности к преступлению заподозрили трех жителей Тюменской области, сообщает URA.RU со ссылкой на курганское УМВД РФ.

С апреля по май подозреваемые в возрасте 20, 35 и 27 лет похитили тонну овса, столько же пшеницы, а также инструменты, медный кабель, тепловую пушку и аккумулятор. Для реализации злого умысла один из подозреваемых купил грузовой автомобиль.

К моменту задержания мужчины успели продать похищенное зерно. Силовики изъяли у них остальные украденные вещи. Следователи возбудили уголовное дело.