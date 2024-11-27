Трое жителей Петербурга получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком

Случай с прорывом трубы, в результате которого пострадали горожане, произошел накануне на улица Маршала Захарова в Петербурге. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

Рано утром в указанном месте прорвало трубу с горячей водой. Инцидент привел к разливу кипятка на проезжую часть, в результате чего столкнулись два автомобиля. Трех человек с ожогами доставили в больницу.

Сообщается, что сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.