Трое жителей Петербурга получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком

Случай с прорывом трубы, в результате которого пострадали горожане, произошел накануне на улица Маршала Захарова в Петербурге. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
Рано утром в указанном месте прорвало трубу с горячей водой. Инцидент привел к разливу кипятка на проезжую часть, в результате чего столкнулись два автомобиля. Трех человек с ожогами доставили в больницу.
Сообщается, что сотрудники полиции начали проверку по факту происшествия.
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