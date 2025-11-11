Трое туристов в Карачаево-Черкесии сорвались с ледяного склона

В Карачаево-Черкесии трое туристов сорвались с ледяного склона во время похода к Махарскому ущелью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, группа из пяти человек во время движения по маршруту оступилась на обледенелом участке. Трое туристов упали со склона и получили множественные травмы. На помощь выдвинулись спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда имени В. М. Дзераева на технике высокой проходимости.

В ведомстве отметили, что группу не зарегистрировали в МЧС.

Следственный комитет Карачаево-Черкесии сообщил, что по информации, опубликованной в социальных сетях, организована процессуальная проверка. По данным ведомства, туристы сорвались в районе перевала Кичи-Муруджу и упали в Махарское ущелье.

Следователи совместно с криминалистами проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее днем 7 ноября, вертолет с туристами разбился в Дагестане.