Трое рыбаков попали в больницу с сильными ожогами после взрыва газового баллона в ХМАО

Трое мужчин пострадали при детонации газового баллона в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает радио «Мускун» со ссылкой на специалистов ГО и ЧС региона.
По опубликованным данным, местные жители рыбачили на озере за кооперативом «Сурмятино». Они использовали газовый баллон для обогрева палатки, ночью прибор взорвался.
В результате рыбаки попали в больницу с серьезными повреждениями. Одному из пациентов врачи диагностировали 90% ожогов тела, у второго — 55%, третий получил 30% ожогов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
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