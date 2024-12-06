Трое рыбаков попали в больницу с сильными ожогами после взрыва газового баллона в ХМАО

Трое мужчин пострадали при детонации газового баллона в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает радио «Мускун» со ссылкой на специалистов ГО и ЧС региона.

По опубликованным данным, местные жители рыбачили на озере за кооперативом «Сурмятино». Они использовали газовый баллон для обогрева палатки, ночью прибор взорвался.

В результате рыбаки попали в больницу с серьезными повреждениями. Одному из пациентов врачи диагностировали 90% ожогов тела, у второго — 55%, третий получил 30% ожогов. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.