Трое пострадавших при взрыве в магазине в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

Состояние троих из четверых пострадавших при взрыве в магазине сотовой связи в Махачкале оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.
Всем четверым больше 18 лет. Их обследуют и проводят интенсивную терапию. Также в Минздраве заверили, что в Республиканской клинической больнице имени Вишневского есть все ресурсы для лечения.
По данным МЧС, сейчас пожар в магазине уже ликвидировали, его площадь составила 15 квадратных метров. На месте работали 25 специалистов и семь единиц техники. По предварительной информации, взорвался бытовой газ.
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