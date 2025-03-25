Трое пострадавших при взрыве в магазине в Махачкале находятся в тяжелом состоянии

Состояние троих из четверых пострадавших при взрыве в магазине сотовой связи в Махачкале оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

Всем четверым больше 18 лет. Их обследуют и проводят интенсивную терапию. Также в Минздраве заверили, что в Республиканской клинической больнице имени Вишневского есть все ресурсы для лечения.

По данным МЧС, сейчас пожар в магазине уже ликвидировали, его площадь составила 15 квадратных метров. На месте работали 25 специалистов и семь единиц техники. По предварительной информации, взорвался бытовой газ.