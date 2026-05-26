Трое подростков и 19-летний водитель пострадали в ДТП в Курганской области

На трассе Лебяжье — Мокроусово — Щигры в Лебяжьевском округе Курганской области произошла серьезная авария. В результате пострадали четверо человек, включая троих подростков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, на 15-м километре автодороги 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате травмы получили сам автомобилист и трое пассажиров — 16-летний подросток и двое 15-летних школьников. Всех пострадавших госпитализировали.