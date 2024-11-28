Трое парней попытались разгромить посольство Швеции в Москве

Здание посольства Швеции в Москве подверглось нападению группы молодых людей. Что стало мотивом для атаки, теперь выясняет полиция. Всех участников попытки погрома задержали, сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, трое парней пришли к посольству рано утром 28 ноября. С собой взяли бутылки, которыми начали закидывать здание.

Оперативно скрыться с места преступления им не удалось — практически сразу же их скрутили прибывшие полицейские. Причем в процессе задержания один из вандалов пытался успеть разрисовать будку охранника диппредставительства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, заключил источник Shot.