Трое охотников предстанут перед судом за расстрел кабанов в Башкирии
В Башкирии будут судить троих охотников, которые незаконно отстреливали животных в зоологическом заказнике Бижбулякского района. Об этом написал сайт mkset.ru.
По информации следствия, мужчины знали, что на данной территории действует строгий запрет на все виды охоты, однако их это не остановило. От действий обвиняемых пострадали восемь особей дикого кабана.
Ущерб от действий любителей охоты составил 240 тысяч рублей. Уголовное дело дело направят в Бижбулякский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Более 14 тысяч ям устранили на дорогах в Химках с начала года
Дом для переселенцев из ветхого фонда построят в деревне Радумля
«Не высовывайся, дочка». Пугачева опубликовала в Сети старый хит
Литва допустила нанесение ударов ВСУ по Белоруссии
Суд арестовал обвиняемого в зверском убийстве работницы трапезной в Сергиевом Посаде
Дрон ВСУ атаковал подстанцию в Запорожской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте