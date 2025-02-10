Трое нижегородок предстанут перед судом за экстремистскую деятельность

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении троих жительниц нижегородского города Шахунья, направили в суд. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, фигурантки пропагандировали деятельность экстремистской организации, проводя соответствующие беседы среди населения. Кроме того, они принимали участие в конспиративных сборах.

У женщин изъяли компьютеры, планшеты, телефоны и литературу. Предполагаемым злоумышленницам грозит до шести лет лишения свободы, добавила Pravda-nn.ru.