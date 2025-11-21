Трое мужчин погибли при столкновении машины с мостовым ограждением под Пензой

Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Трагедия произошла на 690-м километре трассы М-5 «Урал» в Городищенском районе. Согласно данным ведомства, водитель машины «Лада Приора» въехал в мостовое ограждение, после чего легковушка улетела в кювет и перевернулась.

В результате автомобиль оказался охвачен огнем, добавил «Взгляд». Трое мужчин получили смертельные травмы. Проводится проверка.