Трое юных пешеходов пострадали в ДТП в Самаре за сутки

Две дорожные аварии с участием несовершеннолетних произошли в Самаре за сутки. Об этом сообщил сайт Sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

В Промышленном районе в Костромском переулке 35-летняя женщина за рулем автомобиля Great Wall сбила двух мальчиков семи и восьми лет. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Во дворе дома на улице Антонова-Овсеенко 49-летний мужчина на Kia Rio при движении задним ходом наехал на двухлетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу.