Трое юных пешеходов пострадали в ДТП в Самаре за сутки
Две дорожные аварии с участием несовершеннолетних произошли в Самаре за сутки. Об этом сообщил сайт Sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
В Промышленном районе в Костромском переулке 35-летняя женщина за рулем автомобиля Great Wall сбила двух мальчиков семи и восьми лет. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Во дворе дома на улице Антонова-Овсеенко 49-летний мужчина на Kia Rio при движении задним ходом наехал на двухлетнего мальчика. Ребенок был доставлен в больницу.
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