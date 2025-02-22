Трое фигурантов по делу о «Крокусе» хотели устроить теракт в Каспийске

Три человека, обвиняемые в причастности к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», планировали совершить еще один теракт на набережной города Каспийска в Дагестане с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил ТАСС .

«В период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года [фигуранты] незаконно приобрели, перевозили и хранили не менее двух автоматов Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним», — указано в материалах уголовного дела.

Этих троих человек, а также двоих граждан Таджикистана обвиняют в том, что они предоставили огнестрельное оружие четверым исполнителям теракта. В конце марта марта 2024 года в Каспийске и других районах Дагестана прошла спецоперация, в результате которой всех подозреваемых задержали.

Ранее компанию «Крокус интернэшнл» признали потерпевшей по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». В связи с этим организация через своего представителя имеет право ознакомиться со всеми материалами дела, участвовать в судебном разбирательстве, подавать ходатайства и предъявлять иски для компенсации ущерба.