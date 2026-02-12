Трое детей сгорели в многоэтажке во Владивостоке

Во Владивостоке при пожаре в квартире погибли трое детей трех, шести и девяти лет. По предварительным данным, взрослых в момент трагедии дома не было, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о возгорании в доме № 30 на улице Толстого поступило спасателям в 22:03 (15:03 по московскому времени). На момент прибытия пожарных в подъезде было сильное задымление — загорелась квартира на седьмом этаже. Огнеборцы спасли из соседних квартир шесть человек, включая двоих детей, однако спасти трех братьев и сестер не удалось.

«Пока известно только то, что мать и отец были на работе. Дети оставались в квартире одни. Нам стало ясно, что пожар, только по громкому взрыву балкона. Выходя из подъезда, увидели, как мать детей бежит в свою квартиру. Все трое сгорели», — рассказали 360.ru соседи семьи.

Очевидцы также утверждают, что пожарные машины не смогли сразу проехать к дому из-за припаркованных автомобилей и столбов, установленных для запрета парковки на газоне.

«Пожарные машины сразу не смогли проехать из-за припаркованных машин и столбов, которые установили за домом, чтобы люди не парковались на так называемом газоне, а пожарный проезд нормальный не оставили. Очень много времени было потеряно», — посетовали жильцы.

Предварительно, возгорание началось на лоджии. Прокуратура региона подтвердила гибель детей и взяла на контроль расследование по факту трагедии.