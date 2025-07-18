Трое детей пострадали в ночном ДТП в Балахне

В четверг, 17 июля, около трех часов ночи в городе Балахна Нижегородской области на улице Нестерова произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали дети. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в управлении ГИБДД региона.
По предварительной версии, виновницей аварии стала 36-летняя женщина, управляющая автомобилем Geely. Предполагается, что она заснула за рулем, вследствие чего ее машина выскочила на встречную полосу и столкнулась с грузовиком марки Howo.
Пострадали сама автомобилистка и три ребенка-пассажира: две девочки четырех и восьми лет, а также четырехлетний мальчик, которого пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками правоохранительных органов.
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