Трое детей пострадали в ночном ДТП в Балахне

В четверг, 17 июля, около трех часов ночи в городе Балахна Нижегородской области на улице Нестерова произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали дети. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в управлении ГИБДД региона.

По предварительной версии, виновницей аварии стала 36-летняя женщина, управляющая автомобилем Geely. Предполагается, что она заснула за рулем, вследствие чего ее машина выскочила на встречную полосу и столкнулась с грузовиком марки Howo.

Пострадали сама автомобилистка и три ребенка-пассажира: две девочки четырех и восьми лет, а также четырехлетний мальчик, которого пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками правоохранительных органов.