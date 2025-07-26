Трое детей погибли в пожаре в Свердловской области

Жертвами пожара в частном доме в СНТ «Рассвет-1» под Екатеринбургом стали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели прибыли на место ЧП и потушили возгорание площадью в 48 «квадратов», не дав пламени распространиться. В результате пожара пострадала женщина, и дети трех, шести и 17 лет.

Семью доставили в больницу, но спасти их не удалось.

Возможной причиной ЧП назвали неисправность электропроводки. В МЧС добавили, что в частном доме не было пожарного извещателя, который реагирует на дым.

Ранее пожар разгорелся в заброшенном здании в Твери, сообщил Kp.ru. Огонь вспыхнул из-за строительного мусора. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.