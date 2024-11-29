Трое бездомных погибли при пожаре на теплотрассе в Красноярске
Пожар унес жизни трех человек в Ленинском районе Красноярска. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя вспыхнуло на теплотрассе, распространившись на площади 10 квадратных метров. В результате возгорания погибли три человека без определенного места жительства.
В ликвидации огня были задействованы пять спасателей и одна единица техники. Устанавливается причина пожара.
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