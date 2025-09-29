Тринадцать человек госпитализировали после пожара в жилом доме в Новочебоксарске

При пожаре в жилом доме в Новочебоксарске пострадали 18 человек, из них 12 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Троим взрослым и 10 детям потребовалась госпитализация.

Причина пожара устанавливается. Местная жительница рассказала 360.ru, что накануне семья купила электрическую печку и оставила ее на ночь.

«Подруга рассказала, что там были четверо детей. Они кричали, орали и разбивали окна», — добавила она.

Региональное управление МЧС сообщило, что загорелась четырехкомнатная квартира, в которой находились четверо детей и их 20-летняя старшая сестра. Родителей отрезало огнем от выхода, их эвакуировали по пожарной лестнице.

Из соседних квартир вывели еще восьмерых человек. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, тушили пламя девять спасателей и три единицы техники.