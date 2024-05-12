Триатлонист Сысоев погиб в ДТП на краснодарской трассе | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 20:20 Триатлонист Сысоев погиб в ДТП на краснодарской трассе ФТР: участник двух Олимпиад Игорь Сысоев погиб в ДТП в Краснодаре Пресс-служба МВД

Читать 360 в

Российский триатлонист, участник Олимпийских игр в Афинах и Пекине Игорь Сысоев погиб в ДТП. Авария произошла в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Федерации триатлона России.

«Мы соболезнуем близким Игоря. Он был замечательным специалистом и спортсменом», — заявили в ФТР.

Реклама

В период с 2000 по 2009 год Сысоев играл за Россию в составе национальной сборной в различных международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. В 2017 году его назначили на пост главного тренера сборной РФ по триатлону. На этом посту он пробыл три года.

По данным регионального МВД, авария произошла около 10:30 утра на трассе Новороссийск — Керчь. Сысоев управлял автомобилем Voyah, в какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

От полученных травм мужчина скончался. Вместе с ним в автомобиле находилась 22-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.