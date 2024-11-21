Три женщины пострадали в ДТП в Игринском районе Удмуртии

На трассе в Игринском районе произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем Renault Duster потерял управление, и машина вылетела с дороги и угодила в кювет.

В аварии пострадали три женщины-пассажирки. Их доставили в больницу с различными травмами.