Три женщины пострадали в ДТП в Игринском районе Удмуртии
На трассе в Игринском районе произошла авария, в которой пострадали три человека. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
По предварительным данным, 54-летний мужчина за рулем Renault Duster потерял управление, и машина вылетела с дороги и угодила в кювет.
В аварии пострадали три женщины-пассажирки. Их доставили в больницу с различными травмами.
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