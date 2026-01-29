Три возгорания зафиксировали в Пензенской области за последние сутки

За минувшие сутки на территории Пензенской области пожарные трижды выезжали на тушение возгораний. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, на улице Нейтральной в Пензе сгорела баня площадью 50 квадратных метров. Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Аналогичный случай произошел в рабочем поселке. Предположительно, баня сгорела из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического отопительного оборудования

Кроме того, на улице Рокотова в Пензе сгорела металлическая хозяйственная постройка площадью 21 квадратный метр. Сотрудники МЧС также дважды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в Пензе.