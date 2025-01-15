Три пожара потушили в Пензе за прошедшие сутки

За прошедшие сутки в Пензе зафиксировано три случая возгорания. Информацию о пожарах сообщили изданию «Пенза-пресс» представители пресс-службы Главного управления МЧС по региону.
На проспекте Победы произошел пожар в торговом павильоне, в результате которого пострадали стены и потолок на площади четырех квадратных метров. Предположительной причиной инцидента стало несоблюдение правил установки и использования электрооборудования.
На Электрическом проезде вспыхнули три металлических вагончика общей площадью 60 квадратных метров. Причиной возгорания назвали нарушение правил монтажа и эксплуатации электрического обогревательного прибора.
Еще одно происшествие случилось на улице Байдукова, где загорелся мусор на крыше здания. Предполагается, что пожар возник вследствие небрежного обращения с огнем.
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