Три пожара потушили в Кировской области за сутки

В четверг, 18 сентября, в Кировской области зафиксировано три случая пожаров. Информацию озвучило региональное подразделение Министерства чрезвычайных ситуаций России, сообщил сайт newsler.ru .

Первый пожар возник в слободе Курочкины города Кирова, где вспыхнул частый гараж. Площадь горения составила двенадцать квадратных метров. Для устранения очага возгорания потребовались усилия девяти сотрудников пожарной службы и двух единиц специализированной техники.

Второй инцидент имел место в поселке Суна на Советской улице, где воспламенился жилой дом частного пользования. Площадь распространения огня достигла значительных размеров – 110 квадратных метров. В процессе борьбы с огнем были задействованы восемь пожарных и три единицы спецтехники.