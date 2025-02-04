Три пешехода попали под машину в районе Лефортово

В районе Лефортово произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали три пешехода, сообщил источник 360.ru.
Авария случилась на Энергетической улице у дома № 4. Заблокированные в авто люди выбрались самостоятельно, под машину попали три пешехода. На место прибыли врачи скорой помощи.
Одного пострадавшего скорая забрала в травмпункт, второго доставят в больницу. Третий пешеход после осмотра от госпитализации отказался.
Утром 4 февраля автомобиль врезался в отбойник в Останкинском районе у ВДНХ. В результате никто не пострадал, разлива топлива не произошло. На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГАИ.
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