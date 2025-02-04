Три пешехода попали под машину в районе Лефортово

В районе Лефортово произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали три пешехода, сообщил источник 360.ru.

Авария случилась на Энергетической улице у дома № 4. Заблокированные в авто люди выбрались самостоятельно, под машину попали три пешехода. На место прибыли врачи скорой помощи.

Одного пострадавшего скорая забрала в травмпункт, второго доставят в больницу. Третий пешеход после осмотра от госпитализации отказался.

Утром 4 февраля автомобиль врезался в отбойник в Останкинском районе у ВДНХ. В результате никто не пострадал, разлива топлива не произошло. На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ГАИ.