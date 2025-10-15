Три пассажира иномарки погибли в ДТП со столбом в Казани

Три человека стали жертвами ДТП в Казани. Авария случилась в ночь на среду, 15 октября, на Горьковском шоссе. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

По информации ведомства, девушка за рулем автомобиля Honda Accord сбила столб, а затем врезалась в бетонную опору дорожной развязки. В результате трое пассажиров иномарки получили тяжелые травмы и скончались. Автомобилистка отказалась от медицинской помощи.

Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства случившегося. Городская прокуратура контролирует расследование этого дела.