Три машины столкнулись на въезде в Выборг в Ленобласти

Массовая авария произошла на въезде в Выборг Ленинградской области. Подробности сообщил Piter.TV со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Участниками ДТП стали сразу три машины. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковушками.

Обошлось без пострадавших. Правоохранители проводят проверку.