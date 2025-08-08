Три иномарки попали в ДТП в центре Кургана

Корреспондент URA.RU сообщил о серьезном дорожно-транспортном происшествии, произошедшем утром 8 августа в центральной части города Кургана, на пересечении улиц Коли Мяготина и Володарского.
На месте происшествия зафиксировано столкновение трех легковых автомобилей иностранного производства: Renault Logan, Honda CR-V и Toyota RAV4.
Хотя авария выглядела визуально весьма тяжелой, в частности сработавшие подушки безопасности в Honda CR-V свидетельствовали о силе удара, пострадавших на месте обнаружено не было. Редакция запросила комментарии в городском отделении Госавтоинспекции.
