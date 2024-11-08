Три девочки-подростка попали под колеса авто в Липецкой области
В Липецкой области три девочки-подростка пострадали в аварии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собственный источник.
ДТП произошло в селе Тербуны. Молодой водитель за рулем ВАЗ-2106 сбил трех подруг 12, 14 и 15 лет. Отмечается, что 22-летний автомобилист дождался приезда скорой и полиции.
Медики доставили пострадавших в больницу, проводится проверка, добавил KP.RU.
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