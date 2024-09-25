Три человека, включая детей, пострадали в ДТП недалеко от Петербурга

Авария, в которой пострадали три человека, произошла накануне в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
На восьмом километре автодороги «Спецподъезд» водитель Geely Coolray во время обгона столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Skoda Octavia. После удара первая иномарка съехала в кювет и перевернулась.
В результате ДТП пострадали водитель Skoda и двое несовершеннолетних пассажиров: мальчики 2017 и 2014 годов рождения.
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