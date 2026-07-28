Три человека утонули за сутки в Свердловской области
В Свердловской области произошла трагическая серия происшествий на воде. За минувшие сутки в разных частях региона утонули три человека. Об этом сайту URA.RU сообщили в главном управлении ГУ МЧС России по региону.
Первым обнаружили тело 17летнего подростка на акватории карьера «Старая Лиза». В тот же день в селе Знаменское (Сухой Лог) на реке Пышма нашли тело 38-летнего мужчины. Третье тело, 42-летнего мужчины, извлекли из Верх-Нейвинского водохранилища.