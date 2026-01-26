Три человека стали жертвами пожара на пищевом заводе в Греции, еще пять пропали без вести

Огонь охватил пищевой завод недалеко от города Трикала в Греции. В результате происшествия три человека погибли, а еще пять числятся пропавшими без вести, Об этом проинформировал сайт kp.ru со ссылкой на RMF24.

По предварительным данным пожарных служб, когда вспыхнуло пламя, предприятие работало на полную мощность. В момент происшествия на территории завода находились 13 человек. Поисково-спасательные работы осложняются тем, что завод работал круглосуточно и использовал легковоспламеняющиеся материалы.

Сейчас пожарные бригады сосредоточились на том, чтобы не допустить распространения огня на близлежащие здания. Причину возгорания расследует специальное подразделение.