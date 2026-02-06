Три человека стали жертвами массовой аварии с грузовиками в Курганской области

В Макушинском округе Курганской области произошла массовая авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По информации ведомства, на 393-м километре автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск водитель грузовика SITRAK не справился с управлением и допустил занос прицепа, что привело к столкновению с Nissan Micra. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ.

В результате погиб автомобилист, управлявший легковушкой. Смертельные травмы получили два его пассажира. Проводится проверка.