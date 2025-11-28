Три человека стали жертвами ДТП с дикими животными в Нижегородской области за год

За 2025 год на территории Нижегородской области зарегистрировали значительное количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об этом сообщило ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

Согласно информации полиции, такие аварии привели к травмированию 31 человека. Трое из пострадавших скончались.

Наиболее тревожная обстановка сложилась в Семеновском районе, где зафиксировали целых четыре ДТП с участием зверей. Три аналогичных аварии произошли в Краснобаковском и Борском районах, по два случая — в Богородском и Шатковском районах, добавило НИА «Нижний Новгород».