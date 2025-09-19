Три человека стали жертвами ДТП с автобусом на трассе под Пензой

Три человека получили смертельные травмы в дорожно-транспортном происшествии на территории Мокшанского района. Авария произошла утром в пятницу, 19 сентября, на 604-м километре федеральной автодороги М5 «Урал». Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции.

По данным полицейских, участниками столкновения стали автомобиль Lada Kalina и автобус. В результате ДТП 22-летний водитель легковушки и два его пассажира, 18-летние юноши, погибли на месте.

Среди пострадавших — 53-летний водитель автобуса и две его пассажирки, женщины 42 и 22 лет. Их доставили в больницу с различными травмами. Дорожные инспекторы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.